Herbstdeichschau in Dithmarschen

Die Herbstdeichschau macht am Mittwoch Station in Dithmarschen. Jedes Jahr im Frühling und Herbst kontrollieren Fachleute, ob die Deiche sicher sind. Dazu treffen sich Vertreter vom Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH). Fabian Lücht, LKN.SH-Geschäftsbereichsleiter, berichtet, bei der Deichschau werde nicht nur nach möglichen Schäden geschaut. Auch die Deichbaustelle in Friedrichskoog solle kontrolliert werden. Dort werden derzeit zwei Kilometer des Deiches verstärkt. Die Bauarbeiten können allerdings nicht während der Sturmflutsaison stattfinden. Am 1. April 2025, nach der Sturmflutsaison, werden sie in Friedrichskoog wieder aufgenommen.

