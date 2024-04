Stand: 03.04.2024 17:28 Uhr Helene Frank aus Eckernförde bei Castingshow "X-Factor" in Dänemark

Helene Frank aus Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht im Finale der Gesangscastingshow "X Factor" in Dänemark. Bisher hat Helene Frank bewusst nur dänische Songs performt. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist sie in Eckernförde als Teil der dänischen Minderheit. Der dänische Kulturverein SSF organisiert in Eckernförde ein Public Viewing im Medborgerhuset. In Dänemark werde die Eckernförderin als Favoritin gehandelt, so Sylvia Grabowski-Fillmer vom Kulturverein SSF.

