Heimathafen Kiel: NATO-Schiffe kehren zu Weihnachten zurück

Pünktlich zu Weihnachten laufen der Tender Werra und das Minenjagdboot Weilheim in den Heimathafen Kiel ein. Nach Angaben der Marine werden die Schiffe Mittwoch Vormittag am Stützpunkt erwartet. Der Tender Werra war seit Juli als Führungsschiff eines NATO-Verbands in der Nord- und Ostsee im Einsatz. Die Weilheim war seit Mitte September Teil der Einheit, die mit der Suche und Beseitigung von Seeminen sowie Munitionsaltlasten aus den Weltkriegen beauftragt ist. Insgesamt steuerten die Schiffe 17 Häfen in sieben Ländern an. Bis zum 10. Januar bleiben sie in Kiel in Bereitschaft.

