Stand: 27.02.2024 11:52 Uhr Jobmesse in Heide bringt Gastrobranche und Geflüchtete zusammen

Bei der Jobmesse im Berufsinformationszentrum am Montag in Heide (Kreis Dithmarschen) konnten sich geflüchtete Menschen über Jobs in Hotel- und Gastronomiebetrieben informieren. Denn einerseits wird im Gastronomiebereich zahlreich nach Servicekräften und Küchenpersonal gesucht, zum anderen suchen vor allem viele Geflüchtete aus der Ukraine eine Beschäftigung in Deutschland. Das Fazit der Organisatoren: Rund 70 Besucherinnen und Besucher kamen, um sich bei den Unternehmen über ihre Möglichkeiten für einen Job zu informieren.

