Stand: 03.09.2024 08:59 Uhr Heide: Einwohnerversammlung zu Northvolt

Am Dienstagabend lädt die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) zu einer Einwohnerversammlung in das Berufsbildungszentrum ein. Thema ist die Northvolt-Ansiedlung und deren Folgen für die Kreisstadt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen erfahren, wo zum Beispiel neuer Wohnraum entstehen soll. Außerdem können sie in einer offenen Fragerunde ihre Fragen an Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) stellen. Die Grünen hatten einen Antrag für die Einwohnerversammlung gestellt. Vertreter von Northvolt sind an dem Abend nicht vor Ort. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen