Stand: 29.02.2024 11:17 Uhr Heide: Bürgersprechstunde für Fragen zur Northvolt-Ansiedlung

In Heide (Kreis Dithmarschen) findet heute erneut eine öffentliche Projektsprechstunde zur Ansiedlung der Batteriefabrik statt. Die Firma Northvolt wird am Abend von den derzeit laufenden Arbeiten berichten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet in der Marktbude am Heider Marktplatz statt und richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger. Interessierte müssen sich vorab bei der Entwicklungsagentur Region Heide anmelden.

