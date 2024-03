Stand: 18.03.2024 09:48 Uhr Hebbelpreis in Wesselburen verliehen

In diesem Jahr geht der Hebbelpreis in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) an die Dramatikerin Caren Jeß aus Dresden. Die Stadt Wesselburen und die Hebbel-Gesellschaft verleihen die Auszeichnung jährlich am 17. März, einen Tag vor dem Geburtstag des Schriftstellers Friedrich Hebbel.

