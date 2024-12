Stand: 16.12.2024 13:56 Uhr Hauswirtschaftsschule droht das Aus

Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde entscheidet heute über die Schließung der Fachschule für Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen. Die Fachschule für Hauswirtschaft am Nord-Ostsee-Kanal zeichnet sich durch ihren hohen Praxisanteil aus. Trotz massiver Werbung für den Standort besuchen nur 20 Schülerinnen und Schüler die Schule. Die Schülerinnen und Schüler leben dort in einem Internat und bewirtschaften die Schule, die Küche und den Garten eigenständig. Doch aufgrund der geringen Schülerzahlen schaffen sie das nicht mehr alleine. Reinigungs- und Gartenarbeiten übernehmen inzwischen Fremdfirmen. Außerdem müssten die Gebäude dringend saniert werden. Daher hat der Verwaltungsrat dem Kreisstag empfohlen, die Schule zum Ende des Schuljahres zu schließen. Der aktuelle Jahrgang kann die Ausbildung in Osterrönfeld/Rendsburg beenden.

