Stand: 03.04.2024 10:36 Uhr Halstenbek: Polizei fahndet nach Schaf

Kuriose Vermisstenanzeige: Die Polizei sucht in Halstenbek (Kreis Pinneberg) nach einem Suffolk-Schaf. Es wurde nach Angaben der Beamten vermutlich von einer Koppel entführt. Die Polizei schließt aus, dass das Tier einfach ausgerissen ist. Die Beamten vermuten Diebe mit einem größeren Auto, die den Schafbock gestohlen haben. Das Revier in Halstenbek nimmt Hinweise entgegen. Das Tier ist etwa 100 bis 200 Kilo schwer, mit weißem Fell - außer an Kopf und Beinen, da ist es schwarz.

