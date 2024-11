Stand: 25.11.2024 08:58 Uhr Habeck übergibt 3,4 Millionen Euro Scheck für Freibad Weiche

Für den Neubau des Freibades Weiche in Flensburg hat Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen in seiner Funktion als Wahlkreisabgeordneter am Sonnabend einen Förderbescheid von mehr als 3,4 Millionen Euro übergeben. Das Geld kommt aus dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" des Bundesbau-Ministeriums. Nun muss die Stadt klären, in welchem Umfang sie das marode Bad überhaupt ersetzen will.

Die Stadt will ihren Anteil an der Finanzierung klein halten. Im Schulausschuss hatte die Verwaltung unter anderem die Option genannt, das Wasser nicht zu beheizen. Peter Offelder und Georg Stelzer vom Förderverein in Weiche meinen dazu: "Die Energieersparnis und die Barrierefreiheit sind alles Vorgaben, aufgrund derer wir von über 800 Projekten ausgesucht worden sind. Ob man von diesen Kriterien etwas runternehmen kann, das bezweifele ich." Bis 2028 muss der Neubau des Freibades nach Angaben des Vereins abgeschlossen sein. Eine Wiedereröffnung wird bereits zur Saison 2027 angestrebt.

