Habeck fasziniert von ÖPNV-Ideen in SH

Wie sieht der Öffentliche Personen-Nahverkehr der Zukunft aus? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten und Technischen Hochschulen in Kiel und Lübeck forschen aktuell an der Frage, wie der ÖPNV der Zukunft aussehen kann. Ihr Ziel: Die Strecke zwischen Malente und Lütjenburg wieder für den Personentransport nutzen - beispielsweise mit solarbetriebenen, autonom fahrenden Schienenbussen.

Am Donnerstag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Forschenden besucht und sich die Ideen angeschaut. Dabei zeigte er sich beeindruckt. Im ländlichen Raum eine eigene Form der Mobilität zu schaffen, sei fasziniernd, so Habeck. In den kommenden Jahren sollen die unterschiedlichen Ideen auf der Teststrecke ausprobiert werden.

