Stand: 25.10.2024 09:49 Uhr Großeinsatz nach Feuer in Timmendorfer Strand

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Brand in einem Imbiss in Strandnähe gelöscht. 75 Rettungskräfte waren laut Leitstelle im Einsatz. Die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr schwierig, da das Reetdach Stück für Stück abgetragen werden musste. Verletzt wurde niemand. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein