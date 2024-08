Stand: 25.08.2024 11:33 Uhr Große Suchaktion auf dem Ratzeburger See

Seit Samstag Nachmittag wird auf dem Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Segler vermisst. Nach Angaben der Polizei soll er allein mit seinem Boot auf dem See unterwegs gewesen sein. Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehr, DLRG und Polizei bereits am Samstag mehr als sechs Stunden nach dem Segler gesucht. Die Suchaktion musste in der Nacht unterbrochen werden. Bei dem Vermissten soll es sich laut Polizei um einen 79-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern handeln. Andere Wassersportler hatten sein leeres Boot entdeckt. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass der Mann aus noch unbekannten Gründen über Bord gegangen ist.

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg