Stand: 07.01.2025 16:16 Uhr Große Spendenbereitschaft nach Feuer in Reesdorf

Nach dem Feuer in der Silvesternacht in Reesdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Spendenbereitschaft für die Bewohner hoch. Eine Mitarbeiterin des Amtes Bordesholm sagte, dass die Hilfe für "atemberaubend" sei. Es seien zahlreiche Möbelspenden und auch Wohnraum-Angebote eingegangen. Die Wohnungen von zwölf Menschen wurden bei dem Feuer in der Silvesternacht zerstört. Die meisten kamen bei Freunden und Verwandten unter.

Weitere Informationen Silvester in SH: Ein Drittel mehr Einsätze für die Feuerwehren Die Feuerwehren hatten deutlich mehr zu tun als im Vorjahr. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es zu einem Großbrand. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde