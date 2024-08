Stand: 27.08.2024 08:53 Uhr "Gorch Fock" wird in Hamburg auf Herz und Nieren geprüft

Das in Kiel beheimatete Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", wird aktuell in Hamburg gewartet und repariert. In der Norderwerft finden unter anderem Arbeiten an der Schiffstechnik statt, teilte die Bundeswehr mit. Auch Masten, Tauwerk und Rettungsmittel sollen gewartet werden. Die "Gorch Fock" absolvierte seit ihrer letzten Instandsetzung vor etwa drei Jahren mehrere Ausbildungsfahrten und nahm an verschiedenen Veranstaltungen teil. Nach der Instandsetzung geht es für das Schiff wieder auf Ausbildungsfahrten in Nordeuropa.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel "Gorch Fock" Kiel