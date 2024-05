Stand: 25.05.2024 14:52 Uhr Glückstadt: Demonstration gegen Abschiebehaft-Einrichtung

Rund 350 Menschen aus Schleswig-Holstein demonstrieren am Nachmittag gegen die Abschiebehaft-Einrichtung in Glückstadt (Kreis Steinburg). Verschiedene Initiativen hatten dazu aufgerufen, unter anderem die Seebrücke aus Kiel. Laut Polizei führt die geplante Route des Protestzugs durch die Stadt zum Hafen und weiter zur Abschiebehaft. Dort sind zurzeit etwa 20 Menschen inhaftiert, die in ihre Heimatländer zurück müssen. An der Haftanstalt ist für etwa 15:30 Uhr eine Abschluss-Kundgebung geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg