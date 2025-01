Stand: 21.01.2025 09:23 Uhr Glätteunfälle in Kiel und im Kreis Plön

In der Nacht zu Dienstag hat es in Kiel und im Kreis Plön insgesamt elf Glätteunfälle gegeben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich überwiegend um gestürzte Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer im Kieler Stadtgebiet und in Schwentinental (Kreis Plön). Einige der Gestürzten hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.

