Stand: 09.01.2025 14:53 Uhr Gemeinden finden viele Freiwillige für Bundestagswahl

Die Ämter und Gemeinden an der Westküste zeigen sich optimistisch, für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar ausreichend Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zu finden. Das ist das Ergebnis einer NDR-Umfrage. Selbst in Städten wie Kellinghusen (Kreis Steinburg), wo es in der Vergangenheit oft knapp war, haben sich laut Aussage des Amtes Kellinghusen bereits ausreichend Freiwillige gemeldet. Vereinzelt, wie zum Beispiel in Brunsbüttel oder beim Amt Burg-St. Michaelisdonn (beide Kreis Dithmarschen), fehlen noch wenige Freiwillige. Um einen kleinen Anreiz zu geben, fällt die Aufwandsentschädigung bei den meisten Kommunen etwas höher als die gesetzlich vorgesehenen 25 Euro aus, sie liegt stattdessen zwischen 30 und 60 Euro."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Kreis Dithmarschen