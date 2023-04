Geldtransporter in Lübeck überfallen: Täter auf der Flucht Stand: 12.04.2023 14:23 Uhr Der Überfall hat sich laut Polizei vor einer Großbäckerei ereignet. Der Tatort liegt im Hutmacherring - in einem Gewerbegebiet im Westen von Lübeck. Einer der Täter soll eine Schusswaffe erbeutet haben.

Der bewaffnete Raubüberfall fand am Mittwoch um kurz vor halb zwölf in Lübeck statt. Nach Angaben der Polizei wurde der Angestellte einer Geldtransportfirma vor der Großbäckerei überfallen. Die drei mutmaßlichen Täter sind aktuell in einem weißen Kastenwagen auf der Flucht.

Polizei sucht intensiv nach Tätern

Der Angestellte öffnete ersten Ermittlungen zufolge seinen Geldtransporter und wollte Geld ein- oder ausladen. Dabei sollen ihn die Täter überfallen haben. Sie nahmen ihrem Opfer die Schusswaffe ab und stahlen Geld. Um wie viel Geld es sich dabei handelt, können die Ermittler derzeit noch nicht genau sagen.

Die drei Männer sollen bei dem Überfall maskiert und bewaffnet gewesen sein. Die Polizei fahndet zurzeit intensiv nach den Dieben. Die Beamten warnen davor, sich den Personen zu nähern. Wer Hinweise geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden.

