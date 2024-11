Stand: 05.11.2024 09:17 Uhr Geflügelsaison gestartet - Preise bleiben in Südholstein stabil

Anfang November gilt als Startschuss für die Geflügel-Saison, denn mit dem Martinstag am 11. November steigt die Nachfrage nach Gänsen und Enten. Die gute Nachricht: die Preise bleiben stabil, wie die Landwirtschaftskammer jetzt mitgeteilt hat. Das sei nicht nur gut für die Kunden, sondern auch für die Betriebe, sagt Entenzüchter Jannik Rahlf aus Negernbötel (Kreis Segeberg): "Ich kriege von den Händlern mehr Auskunft zu den Preisen der Tiere. Auch vom Futterlieferanten kriege ich feste Preise. So kann ich auch meinen Kunden, die das Geflügel kaufen viel mehr Auskunft geben, was das Geflügel an Geld kostet." Für eine frische Ente liegt der Preis laut Landwirtschaftskammer zwischen 12 und 16 Euro. Eine Gans kostet zwischen 15 und 19 Euro.

