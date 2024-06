Stand: 24.06.2024 15:47 Uhr Gefährliche Köder auf Föhr sorgen für Aufregung

Auf Föhr (Kreis Nordfriesland) hat eine Hundehalterin am Sonntag einen gefährlichen Köder entdeckt. Nach Polizeiangaben hatten die oder der Täter Teile einer Rasierklinge in einem Würstchen versteckt. Die Frau hatte den Köder nach Polizeiangaben zwischen Olhörnweg und Bäderstraße in einem Waldstück am Südstrand entdeckt. Sie konnte noch verhindern, dass das Tier das Würstchen frisst. Die Polizei suchte das Umfeld ab, weitere Köder wurden aber nicht entdeckt. Einen ähnlichen Fall gab es auf der Insel bereits Mitte September vergangenen Jahres, der Verursacher wurde damals nicht ermittelt.

