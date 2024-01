Gedenken an die Opfer von Brokstedt: Was heute passiert Stand: 25.01.2024 05:00 Uhr Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke wird in Brokstedt an die Opfer erinnert. Geplant sind unter anderem eine Schweigeminute, eine Kranzniederlegung und ein Gedenkgottesdienst.

von Friederike Schneider

Heute vor Jahr kam am Bahnsteig in Brokstedt (Kreis Steinburg) ein Regionalzug zum Stehen, in dem ein Mann eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen mit einem Messer getötet hatte. Vier weitere Menschen erlitten erhebliche Verletzungen.

Kranz soll am Gedenkstein niedergelegt werden

Heute soll deshalb an die Opfer erinnert werden. Zu der Gedenkveranstaltung in Brokstedt werden Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU), der Bürgermeister von Brokstedt, Clemens Preine (CDU), Michael Kyrath, der Vater der getöteten 17-Jährigen und ein Vertreter der Deutschen Bahn erwartet. Kurz nach 17 Uhr werden sie auf dem Bahnsteig in Brokstedt eine Schweigeminute abhalten. Außerdem legen sie einen Kranz nieder - ein Gedenkstein für die beiden Todesopfer wurde dort bereits aufgestellt.

Bereits einen Tag nach der Tat im vergangenen Jahr hatten Günther, Sütterlin-Waack und Bürgermeister Preine gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Wartehäuschen auf dem Bahnsteig weiße Blumen niedergelegt, um den Opfern zu gedenken. Die Wartebank glich damals einem Meer aus Blumen und Kerzen.

Gedenkgottesdienst am Abend

Nach der Kranzniederlegung am heutigen Jahrestag gehen die Teilnehmenden zur Evangelischen Kirche in Brokstedt. Dort werden sie gemeinsam Kerzen entzünden. Im Anschluss halten Daniel Günther und Clemens Ansprachen, auch Michael Kyrath will einige Worte sagen. Ihm ist es besonders wichtig, dass die Tat und die Opfer, zu denen seine Tochter Ann-Marie gehört, nicht vergessen werden. Um 18 Uhr beginnt in der Kirche ein Gedenkgottesdienst.

Zum Gottesdienst vor rund einem Jahr hatten sich Hunderte Menschen in der Vicelinkirche in Neumünster versammelt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahm damals teil. Etwa 200 Angehörige, Betroffene und Anwohner waren zuvor zu einer kleineren, stillen Andacht in Brokstedt zusammen gekommen. Bei beiden Veranstaltungen waren zahlreiche Landespolitiker vertreten.

Bürgermeister: Tat gehört nun zum Ort

Laut Bürgermeister Clemens Preine ist die Tat am 25. Januar nun mit dem Ort verbunden, auch wenn das Dorfleben weitergehe und man inzwischen bei Feierlichkeiten auch wieder lachen könne. Gerade in diesen Tagen seien die Geschehnisse jedoch sehr präsent und die Erinnerungen kämen zum Jahrestag wieder hoch.

Prozess und politische Aufarbeitung laufen weiter

Mit der politischen Aufarbeitung der Tat und der Frage, welche Konsequenzen bereits erfolgt sind, befasst sich am Freitag der Landtag. Vor dem Landgericht Itzehoe läuft derweil weiter der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Mehr als 60 Zeuginnen und Zeugen haben bereits ausgesagt - einige haben die Tat mit angesehen, andere haben den Angeklagten kurz davor oder danach gesehen, wieder andere hatten früher mit ihm Kontakt. Eine der wichtigsten Fragen ist: War der Täter zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig oder ist er psychisch erkrankt und dadurch möglicherweise schuldunfähig? Der Prozess ist bis Ende April angesetzt. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist noch unklar. Derzeit läuft weiter die Beweisaufnahme.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg