Stand: 14.09.2024 12:40 Uhr Gedenken an Euthanasie-Opfer in Schleswig

Am Sonnabend wird in der Helios Fachklinik in Schleswig der Euthanasie-Opfer gedacht. Mit einer Andacht, einem Fachvortrag und einer Kranzniederlegung wird an die Menschen erinnert. Dabei sind unter anderem Schleswig-Holsteins Justiz- und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

Letzte Deportation im September 1944

Laut dem ärztlichen Direktor der Helios Fachklinik, Sebastian Rudolph, gab es am 14. September 1944 die letzte Verschleppung von knapp 700 Menschen. Sie wurden in die Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde im heutigen Polen deportiert. Im Euthanasie-Programm töteten die Nationalsozialisten mutmaßlich zwischen 200.000 und 300.000 geistig und körperlich behinderte Menschen.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Kreis Schleswig-Flensburg