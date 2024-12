Stand: 06.12.2024 09:40 Uhr Fußballspiel VfB Lübeck gegen Weiche Flensburg abgesagt

Das Regionalligaspiel des VfB Lübeck beim SC Weiche Flensburg 08 am Freitagabend fällt aus. Der Platz im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg steht nach anhaltenden Regenfällen unter Wasser und ist nicht bespielbar. Ein neuer Spieltermin ist im neuen Jahr geplant. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der VfB Lübeck empfängt am 14. Dezember die zweite Mannschaft des FC St. Pauli und steht aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz der Regionalliga Nord.

