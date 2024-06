Frauenleiche in Wald in Niebüll entdeckt Stand: 09.06.2024 16:48 Uhr In Niebüll ist in der Nacht zu Sonnabend eine Frauenleiche entdeckt worden. Das hat die Polizei am Sonntag bestätigt.

Die Frauenleiche wurde in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in Niebüll in der Nähe eines Waldstückes gefunden. Das bestätigte die Regionalleitstelle Nord gegenüber NDR Schleswig-Holstein am Sonntag. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, hieß es. Weitere Informationen würden aber ermittlungstaktischen Gründen noch nicht herausgegeben werden.

Zuerst berichtete der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" über den Fall. Die Bild-Zeitung spricht derweil von Mord. Die Polizei hat das bislang nicht bestätigt. Am Montag will sich die Kriminalpolizei Flensburg zu den näheren Umständen äußern.

