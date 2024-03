Frau in Heide erschossen: Mordprozess endet heute Stand: 14.03.2024 05:00 Uhr 2022 soll ein Mann in Heide seine Frau erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Mord, die Verteidigung wertet den Schuss hingegen als fahrlässige Tötung. Heute wird das Urteil erwartet.

von Marian Schäfer

Ein Mann erschießt seine Ehefrau am helllichten Tag, auf offener Straße und vor den Augen des gemeinsamen Sohnes: Der Fall, der sich am 31. Oktober 2022 in Heide (Kreis Dithmarschen) ereignet hat, machte bundesweit Schlagzeilen. Heute wird nun das Urteil gegen den 55-Jährigen erwartet. Dabei liegen die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung weit auseinander - wie die Plädoyers am Dienstag zeigten.

Während die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Vergewaltigung fordert, wertet die Verteidigung den tödlichen Schuss als fahrlässige Tötung. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten, wobei acht Monate davon auf die Vergewaltigung entfallen. Die hatte der 55-Jährige bereits im Lauf des zehn Monate langen Prozesses gestanden und ereignete sich noch in Chemnitz. Dort lebte die 37-Jährige mit ihrem Mann, bevor sie mit dem damals 13-jährigen Sohn nach Heide flüchtete.

Fiel der tödliche Schuss aus Versehen?

Mehr als anderthalb Stunden hat der Verteidiger des Angeklagten am Dienstag sein Plädoyer gehalten. Er verwendete viel Zeit auf die Rekonstruktion des Moments, in dem der tödliche Schuss fiel. Denn ob es sich dabei um einen Mord oder um fahrlässige Tötung handelte, hängt letztlich davon ab, ob sich der Schuss vorsätzlich löste oder aus Versehen.

Während die Staatsanwaltschaft von Vorsatz ausgeht, weil die Frau ihren Mann angezeigt habe und sich von ihm habe trennen wollen, sieht die Verteidigung darin kein stichhaltiges Motiv und damit keinen Vorsatz.

Verteidigung: Wut habe einem vermeintlichen Nebenbuhler gegolten

"Der Angeklagte kam nach Heide in der Überzeugung, einen vermeintlichen Nebenbuhler zu treffen", so der Verteidiger. Diesem habe seine Wut gegolten und nicht seiner Frau, die er in den Tagen zuvor viel unauffälliger hätte töten können, wenn er es denn gewollt hätte. Vielmehr habe der Angeklagte noch im Auto, aus dem er gestiegen sei, das Magazin aus der Waffe entfernt und sei davon ausgegangen, die Pistole damit vollständig entladen zu haben. Eine einzige Kugel sei allerdings im Lauf verblieben, die dann die Frau getötet habe, nachdem diese gegen die Waffe geschlagen habe.

Dass der Angeklagte die Pistole nicht habe nutzen wollen, sehe man auch daran, dass der Rechtshänder sie in der linken Hand und auf Hüfthöhe gehalten habe. "Ein Sachverständiger hat diesen Ablauf nicht ausgeschlossen", betonte der Verteidiger. Zudem habe der Angeklagte nach dem Schuss bei der Polizei angerufen und sich schließlich dort hinfahren lassen, um sich zu stellen.

Der Angeklagte hatte das letzte Wort

Am Ende hatte der Angeklagte am Dienstag das letzte Wort. Der 55-Jährige wirkte sehr beherrscht und beschrieb eine von Streit und Alkoholproblemen geprägte Beziehung. Er nutzte die Gelegenheit, um zum Beispiel auf Behauptungen einzugehen, die es seitens der Staatsanwaltschaft gegeben habe - etwa, dass seine Ehefrau alle Verbindungen zu ihm habe kappen wollen. "Sie wollte nicht, dass ich sie finde, aber wohl, dass ich sie suche", erklärte der Angeklagte. Zwei Monate später hätte sie wieder bei ihm leben wollen, zeigte er sich sicher.

