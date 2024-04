Flohmärkte in SH: Buttjern, Handeln, Verkaufen Stand: 07.04.2024 07:38 Uhr Ab sofort wird wieder gefeilscht und verkauft, was das Zeug hält. Die Flohmarkt-Saison startet in vielen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein. In Kiel wird am Sonntag die ganze Innenstadt zum Flohmarkt.

Trotz Online-Shopping, Paket-Riesen und großen Online-Marktplätzen gehen viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner immer noch sehr gerne auf Flohmärkte. Nach Angaben der Stadt Kiel besuchen 30.000 bis 40.000 Menschen die großen Flohmärkte in der Innenstadt. Die Kunden schätzen, dass sie sich die Ware in Ruhe anschauen und begutachten können. Außerdem haben Flohmärkte für viele Menschen einen Eventcharakter, so eine Sprecherin der Stadt Kiel: "Man kann sich begegnen und etwas essen."

Nach Corona-Pandemie weniger Stände

Die Flohmärkte haben sich allerdings noch nicht von der Corona-Pause erholt, sagt die Sprecherin. So sind es in Kiel zum Teil immer noch etwas weniger Stände als noch vor Corona. Sie geht davon aus, dass die Zahlen wieder ansteigen werden. Vor allem, wenn das Wetter besser wird als im vergangenen Sommer.

Tipps für Schnäppchenjäger

Alle, die auf Flohmärkten etwas Seltenes oder ausgefallene Einzelstücke finden möchten, sollten früh da sein. In Kiel starten die Flohmärkte in der Innenstadt ab acht Uhr. Wer Geld sparen möchte, sollte lieber später kommen und auf sinkende Preise spekulieren.

Flohmärkte in Schleswig-Holstein auf einen Blick

Wir geben ihnen hier eine Übersicht, wo es in den kommenden Wochen Trödel-und Flohmärkte gibt. Dies ist nur eine redaktionell getroffene Auswahl.

allgemeiner Flohmarkt in der Innenstadt: 07. April, 05. Mai, 02. Juni, 07. Juli, 04. August, 01. September, 29. September

allgemeiner Flohmarkt Querkai/Hörn: 28. April, 14. Juli, 06. Oktober

Spezialmarkt für Kindersachen und Spielzeug rund um den Holstenplatz und Europaplatz: 26. Mai, 25. August

Förde Park: 14. April, 12. Mai, 09. Juni, 14. Juli, 11. August, 15. September, 13. Oktober, 10. November, 15. Dezember

Citti Park: 14. April, 12. Mai, 02. Juni, 07. Juli, 03. August, 01. September, 06. Oktober, 01.Dezember

Exe: 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 18. August

Holtex: 24. April, 26. Mai, 23. Juni, 28. Juli, 25. August, 29. September

Südermarkt: 18. April, 02. Mai, 16. Mai, 06. Juni, 20. Juni, 04. Juli, 18. Juli, 01. August, 15. August, 05. September, 19. September, 04. Oktober, 17. Oktober

allgemeiner Flohmarkt auf dem Hagebau-Gelände (Lohmühle 11a): 7. April, 12. Mai, 9. Juni, 11. August, 15. Dezember

allgemeiner Flohmarkt in der Innenstadt: 13. Juni

Nord-Flohmarkt in den Holstenhallen: 19.- 20. Mai, 23.Juni, 21. Juli, 18. August, 29. September, 27. Oktober, 17. November, 15. Dezember

Trödel- und Antikmarkt am Schmuggelstieg: 01. Mai, 30. Juni, 03. Oktober

Allgemeiner Flohmarkt auf Famila-Parkplatz (Hans-Blöcker-Straße 1): 21. April, 19. Mai, 09. Juni, 07. Juli, 11. August, 15. September, 13. Oktober, 10. November, 08. Dezember

Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen):

Westküsten Flohmarkt in den Innenstadt: 08. Juni

Heide (Kreis Dithmarschen):

Allgemeiner Flohmarkt auf dem Heider Marktplatz: 21. April, 09. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August, 15. September, 06. Oktober

Fehmarn (Kreis Ostholstein):

Allgemeiner Flohmarkt auf dem Markplatz in Burg auf Fehmarn: 14. Juli

Kunst(floh)markt im Senator Thomsen Park in Burg auf Fehmarn: 18. April

Abendflohmarkt in der Mühlenstraße: 20. Juli und 07. September

Allgemeiner Flohmarkt auf dem Plöner Marktplatz: 27. April

Babybedarfs- und Kleiderbörse Nordmarkthalle/Willy-Brandt-Platz: 06. und 07. April, 16. Juni und 04. August, 06. Oktober, 7. und 8. Dezember

Open-Air-Veranstaltungen auf dem Willy-Brandt-Platz, Sommerflohmarkt: 12. Mai, 23. Juni, 14. Juli, 11. August, 22. September

Rendsburger-Trödel-Treff Nordmarkthalle/Willy-Brandt-Platz: 28. April, 13. Oktober, 22. Dezember

Antik-Markt Nordmarkthalle/Willy-Brandt-Platz: 14. und 15. September, 30. November und 01. Dezember

Mitternachtströdel Nordmarkthalle/Willy-Brandt-Platz: 16. November

Eckernförde:

Floh- und Trödelmärkte am Hafen: 11. Mai, 08. Juni, 20. Juli, 24. August

Flohmarkt für den guten Zweck auf dem Rathausmarkt: 07. April, 05. Mai, 02. Juni, 07. Juli, 11. August, 01. September, 03. Oktober

