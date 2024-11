Stand: 13.11.2024 12:06 Uhr Flensburger Kurzfilmtage starten mit 70 Filmen im Programm

In Flensburg beginnen am Mittwoch die Kurzfilmtage, die bis Sonntag rund 70 Filme präsentieren werden. Aus 1.288 Einsendungen wählte die Jury Beiträge für das Festivalprogramm aus. Die Filme - darunter Kurzspielfilme, Dokumentationen, Animationen sowie Kunst- und Musikfilme - werden in Blöcken im 51 Stufen Kino im Deutschen Haus und in der Theaterwerkstatt Pilkentafel gezeigt.

Die Produktionen stammen aus dem deutschsprachigen Raum und aus Dänemark. Ein besonderes Highlight ist laut Festival "Beats on Screen", bei dem regionale Musikvideos vorgestellt werden. Plakate und Programmheft wurden von Studierenden der Hochschule Flensburg gestaltet.

