Stand: 05.07.2024 15:35 Uhr Flensburger Hofkultur startet am Freitag

Jubiläum für die Flensburger Hofkultur: Sie bringt zum 30. Mal Musik und Kultur in die alten Kaufmannshöfe in Flensburg. 20 Veranstaltungen stehen bis Anfang August auf dem Programm. Den Start macht am Freitagabend die kubanische Formation "Ecos del Siboney" mit den Enkelkindern der Musiker aus dem bekannten Film "Buena Vista Social Club". "Neu ist, dass wir in diesem Jahr zum Beispiel am Alten Güterbahnhof in Flensburg eröffnen. Das ist eine ganz tolle Location. Da haben wir ein Wochenende mit 1.400 Besuchern und zwei ausverkauften Abenden", sagt Organisator Gunnar Astrup.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 16:30 Uhr