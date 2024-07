Stand: 09.07.2024 13:30 Uhr Flensburg: Informationsveranstaltung für neuen Möbelmarkt

Gegenüber vom Citti-Park in Flensburg ist ein weiterer Möbelmarkt geplant. An der Westerallee soll dazu ein Sondergebiet für Einzelhandel entstehen. Darüber informiert am Dienstagabend die Flensburger Stadtverwaltung. Sie lädt alle Bürgerinnen und Bürger um 18 Uhr ins Technische Rathaus ein, um darüber zu diskutieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel