Stand: 29.07.2024 14:39 Uhr Feuer in ehemaliger Kneipe in Glückstadt

Mehrere Stunden hatten rund 80 Feuerwehrleute bei einem Brand in einer ehemaligen Kneipe in Glückstadt (Kreis Steinburg) zu tun. Am späten Abend gegen 23 Uhr hatten sie den Brand unter Kontrolle.

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Für die Löscharbeiten kam auch ein Bagger zum Einsatz. Er riss das zweistöckige Gebäude ein, um Glutnester freizulegen. Die Rauchsäule des Feuers war kilometerweit zu sehen

