Stand: 18.03.2024 07:30 Uhr Feuer in Wilster: Leerstehendes Gebäude niedergebrannt

In Wilster im Kreis Steinburg ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Nachbarn um kurz nach zwei Uhr die Flammen in dem leerstehenden Gebäude in der Neuen Burger Straße entdeckt. Zurzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Wilster war mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist laut Polizei so stark beschädigt, dass es vermutlich am Vormittag mit einem Bagger eingerissen werden muss. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

