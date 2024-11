Stand: 03.11.2024 12:07 Uhr Feuer in St. Michaelisdonn entflammt in der Nacht erneut

In St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht laut Leitstelle Nord ein Wohnhaus in der Straße "Hohe Geest" gebrannt. Anwohner hatten am frühen Morgen einen lauten Knall gehört. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus. Der Dachstuhl stand in Flammen. Kurios: Das selbe Haus hatte bereits am Sonnabend in Brand gestanden. Eigentlich ging man am Abend auch davon aus, dass der Brand gelöscht werden konnte. "Im ersten Einsatzverlauf wurde das alles soweit abgelöscht, dass auch mit der Wärmebildkamera keine auffälligen Temperaturen mehr feststellbar waren", erklärt Peter Haß, der stellvertretende Sprecher der Amtsfeuerwehr Burg-St. Michaelisdonn.

Dachstuhl brannte bereits am Sonnabend

Während der ersten Löscharbeiten hatten die Flammen plötzlich explosionsartig auf den Dachstuhl übergegriffen, erzählte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer wurde gelöscht. Fünf Feuerwehren und etwa 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Warum der Brand in der Nacht trotzdem wieder aufgeflammt ist, könne er noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte mussten den Dachstuhl erneut stundenlang löschen. Mittlerweile sei das Feuer aus.

Die vier Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar.

