Feuer auf Lürssen-Werft: Brandursache war wohl technischer Defekt

Einen Monat nach dem Großbrand in einer Halle auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf (Kreis-Rendsburg-Eckernförde) geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Laut Polizei laufen die Ermittlungen zwar noch und es seien noch nicht alle Zeugen befragt worden, aber es gäbe bisher keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Schadenshöhe sei weiter unbekannt.

Am 2. Juli hatte ein Feuer einen großen Schaden in einer Schiffshalle der Werft verursacht. in der Halle befand sich der Neubau einer 75 Meter langen Yacht, der ebenfalls komplett zerstört wurde.

