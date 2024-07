Stand: 16.07.2024 11:56 Uhr Schacht-Audorf: Werftbetrieb bei Lürssen läuft wieder

Laut einem Sprecher ist der Werftbetrieb bei Lürssen in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in großen Teilen wieder hochgefahren worden. Parallel laufen nach Angaben der Werft die Aufräumarbeiten in Absprache mit den zuständigen Behörden. Anfang Juli war in einer Halle der Werft eine Jacht in Brand geraten und hatte einen Großbrand ausgelöst. Zeitweise waren laut Helfern bis zu 420 Feuerwehrleute im Einsatz.

"Unser Dank gilt vor allem den zahlreichen Einsatzkräften für ihren entschlossenen und unermüdlichen Einsatz", sagte ein Werftsprecher. "Die vielen Solidaritätsbekundungen, die uns aus der maritimen Branche und von vielen weiteren Stellen erreichen, geben uns zusätzlichen Schub, den Blick nach vorne zu richten und anzupacken."

