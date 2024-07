Festnahmen nach Messerangriff auf Lehrer in Wedel Stand: 19.07.2024 17:03 Uhr Ein Dozent der Volkshochschule in Wedel ist niedergestochen worden. Die Fahndung der Polizei war offenbar erfolgreich.

Nachdem in Wedel im Kreis Pinneberg am Freitagmittag ein Dozent der Volkshochschule bei einem Messerangriff in den Hals möglicherweise lebensgefährlich verletzt wurde, meldet die Polizei nun mehrere Festnahmen. Weitere Informationen gab sie dazu noch nicht.

Die Tat habe sich auf dem Parkplatz der Schule ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Der verletzte Mann soll 67 Jahre alt sein. Er wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass Opfer und Täter sich kannten. Sie geht aktuell nicht von einer Amoktat aus.

Nach der Tat riegelten Polizeibeamte das Schulgebäude ab. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zehn Streifenwagen vor Ort. Auch ein Hubschrauber der Hamburger Polizei wurde demnach zur Unterstützung angefordert. Mehrere Rettungswagen sind ebenfalls vor Ort.

Weitere Informationen in Kürze

In einer früheren Version des Artikels haben wir von einer Lehrerin gesprochen. Das Opfer ist aber männlich. Wir haben den Fehler korrigiert.

