Stand: 24.05.2024 11:14 Uhr Festnahme nach Diebstählen und Einbrüchen in Neumünster

In Neumünster konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen, der für mindestens neun Diebstähle und Einbrüche verantwortlich gemacht wird. Der 37-Jährige wurde gestern beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Dort erließ der Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Mann und ein Komplize wurden von einer Zeugin beobachtet, wie sie sich laut den Ermittlern an einem Lieferwagen zu schaffen machten. Die Polizei ermittelt nun, ob der Tatverdächtige noch mehr Taten begangen haben könnte. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft. Sein Komplize wurde kurz nach der Tat wieder freigelassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2024 | 08:30 Uhr