Festival "Kiel repariert" startet in der Landeshauptstadt

Das T-Shirt hat ein Loch, die Schuhsohle löst sich oder ein Haushaltsgerät funktioniert nicht mehr: Weil man solche Gegenstände meist mit kleinen Handgriffen wieder reparieren kann, findet morgen das Festival "Kiel repariert" statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Zero-Waste-Projekt der Stadt Kiel gemeinsam mit dem Runden Tisch Reparatur e.V. Die Workshops finden an verschiedenen Standorten in Kiel statt, unter anderem im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz. Laut Veranstalter brauchen Interessierte kein Vorwissen. Die Workshops sind kostenlos. Außerdem findet heute und morgen eine Konferenz zum Thema Reparaturförderung im Rathaus statt.

