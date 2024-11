Stand: 28.11.2024 15:27 Uhr Fernwärmepreis in Flensburg sinkt ab Januar 2025

Die Preise für Fernwärme in Flensburg sinken im kommenden Jahr voraussichtlich von derzeit 16,5 auf 13,3 Cent pro Kilowattstunde. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Grund sind deutlich gesunkene Kosten an den Handelsmärkten für Erdgas, Steinkohle und Kohlenstoffdioxid. Der Grundpreis steigt dagegen von rund 690 auf 716 Euro. Die Strompreise sollen leicht auf rund 34 Cent pro Kilowattstunde sinken. Der Preis für Trinkwasser steigt dagegen um rund 19 Prozent - auf 2,33 Euro pro Kubikmeter. Die Stadtwerke begründen das mit Sanierungsmaßnahmen und höheren Baukosten für das Trinkwassernetz und die Brunnen in den Wasserwerken.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Energie