Stand: 14.11.2024 20:08 Uhr Feierliche Vereidigung auf der Reitbahn am Schloss Plön

Mehr als 180 Soldatinnen und Soldaten der Marineunteroffizierschule haben am Donnerstag in Plön ihren Diensteid abgelegt. Viele Angehörige waren gekommen, um den besonderen Tag ihrer Söhne, Töchter und Partner mitzuerleben. Schulkommandeur Kapitän zur See Edgar Behrends betonte in seiner Rede die Herausforderung für die jungen Rekruten, in Zeiten globaler Krisen für die Verteidigung von Freiheit und Demokratie einzutreten.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine