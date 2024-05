Stand: 23.05.2024 16:19 Uhr Fast 400 Jahre altes Gebäude in Mölln akut einsturzgefährdet

An einem leerstehenden Gebäude in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Arbeiter Risse entdeckt. Noch in der Donnerstagnacht rückte das Technische Hilfswerk (THW) aus, denn es besteht akute Einsturzgefahr. Die Einsatzkräfte versuchen seitdem, das Gebäude zu stabilisieren, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Grimm. Das Problem: Im gesamten Innenstadtbereich von Mölln sei eine größere Baustelle, so Grimm.

Direkt vor dem Haus befindet sich eine Baugrube. Die hat das THW inzwischen mit Sand aufgefüllt. Ob Starkregen etwas mit den Schäden und einem möglichen Absinken des Fundaments zu tun hat, kann die Feuerwehr bisher nicht bestätigen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eines der ältesten Häuser in Mölln.

