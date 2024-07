Stand: 08.07.2024 09:24 Uhr Fähranleger Kiel-Friedrichsort: Für Erneuerung ab 22. Juli gesperrt

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) möchte nächstes Jahr an der Fördelinie F1 den Anleger in Kiel-Friedrichsort erneuern und barrierearm ausbauen. Für Vorbereitungsarbeiten wird der Fähranleger ab 22. Juli erneut gesperrt. Diesmal soll das Gebiet vom Kampfmittelräumdienst nach alter Munition untersucht werden. Aufgrund historischer Daten ist laut Landeskriminalamt jetzt schon klar, dass vor Friedrichsort viel alte und auch unterschiedliche Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Ob eine größere Entschärfung nötig sein wird, sei derzeit noch nicht absehbar. Bis Ende August rät die SFK Pendlerinnen und Pendlern, den Anleger am Falckensteiner Strand zu nutzen.

