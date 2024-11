Stand: 15.11.2024 15:42 Uhr Fachhochschule Kiel optimiert Windkraftanlagen

Wie können Windkraftanlagen so optimiert werden, dass sie mehr Strom erzeugen? Ein internationales Forschungsteam an der Fachhochschule Kiel hat sich mit dieser Frage beschäftigt und nach Angaben der FH "vielversprechende Antworten" gefunden. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, den Stromertrag von Windkraftanlagen der 10-Megawatt-Klasse um bis zu vier Prozent zu steigern. Diese werden vor allem Off-Shore - also im Meer - aufgestellt.

Um diese Werte zu erzielen, müssen die inneren Bereiche der Rotorblätter durch ein spezielles Profil angepasst werden. Nach Angaben einer Sprecherin sind die Hersteller der Windkraftanlagen diesen Weg der Optimierung bislang noch nicht gegangen. Das Projekt wurde mit etwa 230.000 Euro gefördert

