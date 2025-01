FDP: Schwarz-grüne Landesregierung soll Position beziehen Stand: 28.01.2025 19:23 Uhr Die Debatte über Verschärfungen in der Migrationspolitik erreicht den Landtag: Auf Antrag der FDP gibt es dazu jetzt eine Aktuelle Stunde.

von Constantin Gill

Die Maßnahmen, die im Bund diskutiert werden, hätten aus Sicht der FDP massive Auswirkungen auf die Länderebene. Es geht etwa um dauerhafte Grenzkontrollen und eine Ausweitung der Abschiebehaft. Die FDP will die Position der Landesregierung dazu hören und im Landtag debattieren.

Fraktionschef Christopher Vogt sieht beim Ministerpräsidenten gemischte Signale: Einerseits habe Daniel Günther (CDU) die Pläne von Kanzlerkandidat Friedrich Merz unterstützt. Andererseits soll er signalisiert haben, mögliche Verschärfungen im Bundesrat nicht mitzutragen. Unbestätigten Medienberichten zufolge hatte Günther im CDU-Bundesvorstand gesagt, er werde einem Gesetz nicht zustimmen können, wenn es mit AfD-Stimmen verabschiedet würde.

CDU: Notfalls muss der Bundespräsident helfen

Günther wollte sich am Montag nicht zur Diskussion äußern: Er habe am Donnerstag alles Notwendige gesagt, so der Ministerpräsident. Am vergangenen Donnerstag hatte Günther bei Facebook unter anderem geschrieben: "Ich unterstütze uneingeschränkt jede der heute von Friedrich Merz vorgebrachten Forderungen. Diese Maßnahmen müssen sofort umgesetzt werden - wir dürfen keine Zeit verlieren, um die Freiheit und den Zusammenhalt in unserem Land nicht zu gefährden." Merz hatte am Tag danach seine Anträge für den Bundestag angekündigt und gesagt, man werde sie "einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt."

Koch: Notfalls muss sich Bundespräsident einschalten

CDU-Fraktionschef Tobias Koch findet, dass die Parteien im Bundestag schnell einen Kompromiss finden müssen. Notfalls, sagt er, sollte sich der Bundespräsident einschalten. Koch fordert vor allem von der SPD mehr Kompromissbereitschaft. Und die FDP findet es zwar nicht wünschenswert, dass die AfD für die Pläne stimmt, sagt aber: Grüne und SPD müssten sich bewegen.

SPD und Grüne: Keine Zustimmung für Merz

SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli dagegen nennt das Verhalten von Merz "verantwortungslos". Von der aktuellen Stunde im Landtag erhofft sie sich ein klares Bekenntnis zum schleswig-holsteinischen Weg, "keine Zusammenarbeit mit rechtsextremistischen Parteien und keine Zusammenarbeit mit der AfD zuzulassen." Die Grünen, sagt deren Fraktionschef Lasse Petersdotter, seien von den Merz-Plänen "nicht überzeugt." Man habe schon weitreichende Asylrechtsverschärfungen mitgetragen.

Nach der Aktuellen Stunde diskutiert der Landtag den Haushalt 2025 in zweiter Lesung. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen außerdem das Klimaschutzgesetz und die Unterrichtsversorgung.

