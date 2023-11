FDP-Parteitag in Neumünster stellt Weichen für Europawahl Stand: 25.11.2023 06:00 Uhr Die FDP trifft sich heute in Neumünster zum Landesparteitag und zur Landesvertreterversammlung. Themen sind unter anderem die Europawahl, der Nationalpark Ostsee und auch die aktuelle bundespolitische Lage der Partei.

Bei der Landesvertreterversammlung in Neumünster soll der Europabeauftragte der Partei, Helmer Krane, zum Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 nominiert werden. Seine Wahl gilt als sicher. Bereits bei der Europawahl 2019 war der 33 Jahre alte Rechtsanwalt Spitzenkandidat.

Themen: Fehmarnbelt-Querung, Nationalpark Ostsee, Mehrwertsteuer in der Gastro

Laut Landeschef Oliver Kumbartzky ist beim Landesparteitag ein Thema die Rolle Schleswig-Holsteins in Europa: Das Land spiele mit der Fehmarnbelt-Querung eine wichtige Rolle, was die Infrastruktur betreffe. Man sei eine große Wachstumsregion, die viel Beachtung finde. Außerdem werden Anträge gegen den Nationalpark Ostsee und ein Dringlichkeitsantrag zur Beibehaltung eines günstigeren Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie diskutiert.

Auch Bundespolitik ist Thema

Natürlich, so Kumbartzky, spielen auch die bundespolitischen Themen eine Rolle: wie zum Beispiel die Frage, wie es mit der Ampel weitergeht. Ein weiteres Thema auf dem Parteitag ist nach Angaben des Landeschefs das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Umgang mit Notkrediten und die damit verbundenen Auswirkungen.

