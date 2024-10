Stand: 15.10.2024 09:05 Uhr Extremschwimmerin aus Elmshorn will Manhattan umschwimmen

Die Extremschwimmerin Anke Tinnefeld aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) macht sich auf den Weg zu ihrer nächsten großen Herausforderung: Sie will in New York in den USA 48 Kilometer rund um Manhattan schwimmen. Der Schwimm-Wettbewerb startet am Sonntagmorgen. Anke Tinnefeld schätzt, dass sie dann acht bis neun Stunden im Wasser sein wird. "Ich werde New York aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Ich werde wahrscheinlich ganz andere Erlebnisse haben. Und das möchte ich gern erleben."

Die Elmshornerin hatte in der Vergangenheit schon für Schlagzeilen gesorgt, als sie den Ärmelkanal durchschwommen hatte. Sie trainiert öfter im Schwimmbad in Elmshorn und in der Ostsee.

