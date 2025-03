Explosion in Husum: Gaskartusche durchschlägt Hauswand Stand: 17.03.2025 09:04 Uhr Wie durch ein Wunder ist bei einer Explosion in Husum niemand verletzt worden. Statiker überprüfen nun, inwieweit das Haus noch bewohnbar ist.

Bei einer Explosion ist am Sonntagabend in Husum im Kreis Nordfriesland ein Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden. Gegen 20.30 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr informiert. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei war es zunächst in der Küche zu einer Fett-Explosion gekommen. Dadurch sei eine Gas-Kartusche in Brand geraten. Diese sei explodiert, regelrecht durch die gesamte Wohnung geschossen und habe die Wand nach draußen durchschlagen. Teile der Fassade des Hauses in der Straße Am Fischerhaus sind herausgebrochen.

Bei der Explosion in Husum wurde niemand verletzt

Das Gebäude wurde anschließend komplett evakuiert. Wie durch ein Wunder sei niemand verletzt worden, so die Einsatzkräfte. Am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden. Die Bewohner der vier Wohnungen kamen bei Verwandten unter. Heute sollen Statiker überprüfen, inwieweit das Haus noch bewohnbar ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Husum