Etwa jeder vierte Schleswig-Holsteiner fährt ein E-Bike Stand: 27.06.2024 09:47 Uhr Gut jeder Vierte in Schleswig-Holstein besitzt ein E-Bike. Das geht aus einer Umfrage für E.ON Energie Deutschland hervor. In Niedersachsen sind noch mehr Menschen auf einem E-Bike unterwegs. Die Hamburger sind E-Bike-Muffel.

von Hauke von Hallern

Genau 26,2 Prozent der Schleswig-Holsteiner nennen ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ihr Eigentum. Der Anteil ist leicht gesunken: Etwa ein Jahr zuvor hatten noch 27,2 Prozent der Befragten im nördlichsten Bundesland angegeben, ein E-Bike zu besitzen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey von Mitte Mai bis Anfang Juni 30.000 Bürger ab 18 Jahren in Deutschland online. Bundesweit fuhren 24,7 Prozent aller Befragten ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. Schleswig-Holstein rangiert in der Umfrage auf dem vierten Platz, davor liegen Niedersachsen (32,6), Baden-Württemberg (27,4) und Bayern (26,4).

Hamburg liegt auf dem vorletzten Platz

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger sind offensichtlich E-Bike-Muffel. Laut einer Studie besitzen in der Hansestadt nur 16,2 Prozent der Erwachsenen ein Fahrrad mit Elektromotor. Das sei der bundesweit vorletzte Platz, heißt es in der Untersuchung: einzig in Berlin sei die E-Bike-Quote mit 10,7 Prozent noch schlechter.

Den Angaben nach gibt es die meisten Besitzer der elektrischen Zweiräder in den Kreisen Dithmarschen (32,2 Prozent), Plön (31,6 Prozent) und Nordfriesland (31 Prozent). Die wenigsten E-Bikes sind in Neumünster (21,2 Prozent), Flensburg (21,8 Prozent) und Lübeck zu finden (22,5 Prozent). Aus der Umfrage geht auch hervor, dass der E-Bike-Besitz vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen zugenommen hat. Bundesweit besitzen mittlerweile 17,5 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe ein E-Bike. Im vergangenen Jahr waren es noch 13,8 Prozent. Am weitesten verbreitet ist das elektrische Fahrrad aber weiterhin bei den über 65-Jährigen mit 27,7 Prozent.

Klimafreundlichkeit Hauptgrund für Anschaffung

Etwa ein Drittel der Befragten sollte sich in der Umfrage auch zu den Gründen für die Anschaffung eines E-Bikes äußern. Wie im Vorjahr nannten viele die Klimafreundlichkeit als Grund. 40,7 Prozent gaben an, ihr Rad zu Hause mit Ökostrom zu laden. Auch im Urlaub gibt es demnach Interesse, E-Bike zu fahren. Eine mehrtägige Radreise mit elektrischer Unterstützung etwa kann sich ein Viertel der Befragten vorstellen. Für den Arbeitsweg nutzen es laut der Erhebung 6,8 Prozent.

