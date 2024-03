Stand: 11.03.2024 16:57 Uhr Erster Leiter des Nordfriisk Instituuts wäre 100 geworden

Tams Jörgensen, der erste Leiter des Nordfriisk Instituuts in Bredstedt (Kreis Nordfriesland), wäre am 11. März 100 Jahre alt geworden. Er war maßgeblich an der Gründung des friesischen Instituts 1964 beteiligt. Sein Geburtstag wird am Montag im Nordfriisk Instituut gefeiert.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2024 | 16:30 Uhr