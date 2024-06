Stand: 06.06.2024 07:59 Uhr Erneut Feuer auf Hof in Klein Rönnau

Auf einem Hof für sozial Benachteiligte in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei bestätigt, stand vor einigen Tagen erneut eine Kommode in einer der bereits abgebrannten Wohnungen in Flammen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, da ausgeschlossen ist, dass sich die Kommode selbst entzündet hat. Vor gut eineinhalb Wochen war das Haupt-Wohngebäude auf dem Hof ausgebrannt. Für Freitag ist ein Benefizkonzert zu Gunsten der dort lebenden Menschen und Familien geplant.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 08:00 Uhr